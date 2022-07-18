Владельцы BMW будут взламывать свои автомобили из-за платной подписки на базовые функции

BMW недавно решила продавать свои опции на автомобили по подписке. К примеру, для того чтобы пользоваться обогревом сидений, владелец премиального автомобиля вынужден будет ежемесячно платить за это.

По подписке предлагают обогрев руля, сидений, контроль за дорожными знаками и много чего другого.

При этом все это уже есть на борту авто, но заблокировано, а чтобы разблокировать, требуется внести плату через специальный магазин, встроенный в мультимедийную систему BMW.

В американском издании Carscoops полагают, что владельцы новейших BMW будут взламывать доступ за предлагаемые функции.

Подобное уже наблюдалось, когда BMW за 80 долларов в год начала предлагать доступ к Apple CarPlay, но не получив поддержки, производитель изменил цену, и стал продавать функцию на 20 лет и просить за это 300 долларов.