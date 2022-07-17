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Смартфоны IPhone 12 на рынке РФ подешевели на 35%

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На российском рынке смартфоны iPhone никогда резко не дешевели, и чтобы аппарат потерял треть стоимости нужно подождать больше года.
На российском рынке iPhone 12 подешевел на 35% от стартовой цены. Так, осенью 2020 года базовая версия iPhone 12 предлагалась за 80 тыс. рублей, сейчас ее в столичном регионе можно купить за 50 тыс. рублей.

Такие данные приводит Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на собственные источники.

Во многих магазинах iPhone 12 продают за 53 тыс. рублей. Напомним, в iPhone 12 установлен 6,1-дюймовый OLED-дисплей, 4 ГБ оперативной памяти и камера с 12 Мп датчиками.

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