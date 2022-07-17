Xiaomi представила телевизоры Xiaomi Mi TV ES Pro с диагональю от 55-дюймов

Представленная в мае серия Xiaomi Mi TV ES Pro на старте продаж была доступна только в диагонали 86-дюймов. Теперь ее можно заказать в вариантах с 55, 65 и 75-дюймовыми экранами.

Стоимость моделей составляет 485, 635 и 1035 долларов соответственно. Не зависимо от выбранной диагонали, ее разрешение составит 4К и 100-уровневая подсветка с 4096-уровневым затемнением. Пиковая яркость экранов 1000 кд/м2.

Серия Xiaomi Mi TV ES Pro получила датчик освещённости для автоматической регулировки яркости экрана.

Серия сразу была рассчитана на работу с новыми консолями, у нее 120 Гц экран и есть HDMI 2.1

Акустическая система Xiaomi TV ES Pro состоит из двух динамиков, а в основе телевизоров лежит четырехядерный процессор основанный на ядрах Cortex-A73. Оперативной памяти в телевизоре установили 3 ГБ, постоянной 32 ГБ.