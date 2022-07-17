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Студент ПНИПУ изобрел систему самозарядки смартфона или смарт-часов

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Полноценно зарядить гаджет не получится, но можно получить заряд для важного звонка.

Студент Пермского Политеха создал систему для подзарядки смартфона. Она очень компактная и может быть встроена в смартфон или смарт-часы.

Технология является очень компактной и состоит из встроенного маятника, генератора и конденсатора для накопления энергии. За один оборот маятника вырабатывается 50 mV и 200 pA энергии.

По словам разработчика:

«Технологию можно адаптировать под применение в телефонах, смарт-часах и других устройствах, требующих зарядки от каких-либо источников питания. Однако на сегодняшний день трудно добиться высокой эффективности самозаряжающегося устройства в связи с высоким энергопотреблением устройств, требующих зарядки (телефонов, часов и прочего) и малой степенью научно-технического прогресса в области создания микрогенераторов».

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