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Компания Intel представила настольную видеокарту Arc A750 в эталонной версии

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Полноценной презентации видеокарты проводить не стали, ее внешность показали в подкасте YouTube-канала Linus Tech Tips.

Сотрудники Intel Том Петерсен и Райан Шраут продемонстрировали видеокарту Arc A770, которая получила RGB-подсветку и два вентилятора.

Помимо внешнего вида, Том Петерсен сказал, что для работы Arc A770 пользователям не придется покупать новый блок питания.

Это было сказано в шуточной форме. Раскрывать подробные данные представитель Intel не стал. Ранее сообщалось, что видеокарта получит процессор ACM-G10 с 32 ядрами Xe-Core, 16 ГБ памяти GDDR6 и систему питания, которая состоит из 8-контактного и 6-контаткного разъёмов.

Для подключения к монитору можно будет использовать 3 разъёма Display Port и 1 порт HDMI.

Arc A770 в продаже должна появится летом, цены и все характеристики раскроют ближе к старту продаж.

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