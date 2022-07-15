Ноутбук MacBook Air с Apple M2 в разобранном виде показали за день до запуска

Источник смог раздобыть еще не поступивший в продажу MacBook Air на процессоре M2 и разобрать его.

В сети появились фото ноутбука с демонтированной панелью, которая прячет начинку. На фотографиях можно увидеть, что в новом MacBook Air огромный аккумулятор и пластина, за которой спрятана материнская плата с процессором и памятью.

Источник сообщает, что в ноутбуке увеличили радиатор охлаждения, но на фото он этого показывать не стал.

Также было сказано, что смещение динамиков в шарнир может плохо сказаться на качестве звука. Осталось дождаться полноценной разборки ноутбука, но это скорее всего произойдет только после старта продаж.