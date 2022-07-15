Главная » Новости

Магазины «М.Видео» запустили продажи подержанных смартфонов Apple

На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Пока в продаже только две модели смартфонов — iPhone 11 и iPhone XR. Они предлагаются в разных цветах и объёмах памяти.
Сеть «М.Видео» начала предлагать поддержанные смартфоны iPhone. На сайте доступны пока только две модели iPhone XR и iPhone 11.

Причем их пока можно купить только после полной предоплаты и с самовывозом. Кредиты и рассрочка для моделей не доступны.

Что касается цен, то бывший в употреблении iPhone XR с 64 ГБ памяти сейчас можно приобрести за 38 500 рублей.

iPhone 11 с 64 ГБ памяти предлагается за 40 000 рублей, при том что новый такой стоит 48 000 рублей.

Новая программа пока действует только в онлайне, тогда как в розничных магазинах ее нет. На все предлагаемые аппараты действует гарантия 180 дней.

Apple iPhone М.Видео
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.