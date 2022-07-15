Магазины «М.Видео» запустили продажи подержанных смартфонов Apple

Пока в продаже только две модели смартфонов — iPhone 11 и iPhone XR. Они предлагаются в разных цветах и объёмах памяти.

Сеть «М.Видео» начала предлагать поддержанные смартфоны iPhone. На сайте доступны пока только две модели iPhone XR и iPhone 11.

Причем их пока можно купить только после полной предоплаты и с самовывозом. Кредиты и рассрочка для моделей не доступны.

Что касается цен, то бывший в употреблении iPhone XR с 64 ГБ памяти сейчас можно приобрести за 38 500 рублей.

iPhone 11 с 64 ГБ памяти предлагается за 40 000 рублей, при том что новый такой стоит 48 000 рублей.

Новая программа пока действует только в онлайне, тогда как в розничных магазинах ее нет. На все предлагаемые аппараты действует гарантия 180 дней.