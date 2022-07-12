Уникальный защищённый смартфон Galaxy XCover6 Pro от Samsung получит очень громкий динамик

Samsung Galaxy XCover6 Pro позиционируется производителем как смартфон для сотрудников производства, служб доставки и логистических центров и служб спасения.

Возможности у смартфона будет очень большие, и компания его разрабатывала в первую очередь для служб, а не обычных пользователей.

Первый рекламный ролик смартфона Galaxy XCover6 Pro раскрыл его особенности. В этом аппарате реализована защита IP68 и MIL-STD-810H, установлен порт POGO и есть съемный аккумулятор.

В рекламе был отмечен громкий динамик и возможность подключения специальных аксессуаров, среди которых сканер штрих кодов.

В основе Samsung Galaxy XCover6 Pro лежит процессор Snapdragon 778G с поддержкой сетей пятого поколения.

Также в смартфоне установлен 120 Гц экран, сенсор которого может распознавать касания перчаток.

