Смартфон OnePlus 10T получит версию с 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 и Snapdragon 8 Plus Gen 1

OnePlus готовит смартфон OnePlus 10T. Сама компания пока никак на его существование не намекала, но уже несколько сетевых информаторов подтвердили его разработку.

Инсайдер под ником Digital Chat Station раскрыл некоторые характеристики устройства под названием OnePlus 10T.

Этот смартфон будет базироваться на процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1 от компании Qualcomm.

В нем установят экран диагональю 6,7-дюйма с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, а также 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

Также сообщается о тройной камере с датчиками 50, 8 и 2 Мп, аккумулятором емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и пластиковой рамке.

Видимо применять пластик в основе аппарата в компании OnePlus решили с целью снижения себестоимости.