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Компания Apple скоро представит защищенные смарт-часы Apple Watch

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Защищённые смарт-часы от Apple должны пользоваться популярностью у любителей активного отдыха.
О том, что Apple выпустит смарт-часы с защищенным корпусом сообщалось еще в начале года, но тогда эта информация считалась слухами.

Теперь ее подтвердил известный информатор и редактор информационного агентства Bloomberg Марк Гурман.

По его данным, защищенные Apple Watch станут новой моделью и дополнят модельный ряд, который пока состоит из Apple Watch и Apple Watch SE.

В новой редакции часов будут устанавливать увеличенного размера экран и более мощный аккумулятор. Также в часах применят другой корпус, способный защитить их от ударов, воды и экстремальных температур.

Такие часы будут стоить около 700 долларов.

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