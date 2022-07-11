На Xbox Series X запустили операционную систему Windows 98 и ретро-игры

Современные консоли Xbox созданы на тех же компонентах, что и компьютеры, поэтому теоретически на них можно запускать Windows.

Это решил проверить энтузиаст, но процесс установки ОС от Microsoft оказался не из простых.

Пришлось использовать эмулятор RetroArch, который рассчитан на запуск DOSBox Pure, который в свою очередь позволяет установить Windows 98.

Но чтобы установить операционную систему через дисковые образы ISO, нужно еще применить FTP.

Конечно установленная Windows 98 не понимает «железо» консоли, поэтому эмулятор создает виртуальный мощный процессор и видеокарту, которая конечно не блещет производительностью, но позволяет играть в игры, выпущенные еще для Windows 98.