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Смартфон Oppo A97 5G получит 48-мегапиксельную камеру

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В сети опубликовали качественные рендерные изображения Oppo A97 5G. Их распространил авторитетный инсайдер Эван Бласс, который часто предоставляет достоверную информацию про смартфоны.

Oppo A97 5G будет считаться смартфонов среднего уровня, в котором установят процессор Dimensity 810 от компании MediaTek. В этом чипе применяется графический ускоритель Mali-G57 MC2.

Инсайдер показал смартфон в трех цветах – черном, голубом и розовом.

Смартфон Oppo A97 5G получит 48-мегапиксельную камеру
В аппарате на тыльной стороне в двух отдельных блоках будет уставлена двойная камера с датчиками на 48 и 2 Мп, в модуле с 2 Мп сенсором еще разместят светодиодную фотовспышку.

Oppo A97 5G получит экран диагональю 6,56-дюйма с разрешением 1080х2412 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

На боковой грани размесят сканер отпечатка пальца. Также в смартфоне будет и 3.5 м разъем для наушников.

Презентация Oppo A97 5G состоится в ближайшее время, но точная дата презентации еще не определена производителем.

Смартфон Oppo A97 5G получит 48-мегапиксельную камеру Смартфон Oppo A97 5G получит 48-мегапиксельную камеру

Oppo Oppo A97 5G
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