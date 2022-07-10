Блогер Ice Universe протестировал возможности камеры Xiaomi 12S Ultra

Блогер Маркес Браунли протестировал камеру Xiaomi 12S Ultra, который доступен только в Китае и производитель пока не намерен выводить его на другие рынки.

Особенностью смартфона стала основная камера с однодюймовым датчиком IMX989, разрешение которого составляет 50 Мп.

Этот сенсор разработан совместно с японской Sony. Сенсор получил размер одного пикселя 3,2 мкм, а это обеспечивает хорошую съёмку фотографий и запись видео в 8К.

По своим параметрам камера в ночном режиме превосходит Galxy S22 Ultra. Но есть в ней и недостатки, они в основном связаны с программной работой камер при съёмке сцен с близкого расстояния и при зуммировании видео.