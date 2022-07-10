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Блогер Ice Universe протестировал возможности камеры Xiaomi 12S Ultra

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Блогер Маркес Браунли протестировал камеру Xiaomi 12S Ultra, который доступен только в Китае и производитель пока не намерен выводить его на другие рынки.
Особенностью смартфона стала основная камера с однодюймовым датчиком IMX989, разрешение которого составляет 50 Мп.

Этот сенсор разработан совместно с японской Sony. Сенсор получил размер одного пикселя 3,2 мкм, а это обеспечивает хорошую съёмку фотографий и запись видео в 8К.

Блогер Ice Universe протестировал возможности камеры Xiaomi 12S Ultra

По своим параметрам камера в ночном режиме превосходит Galxy S22 Ultra. Но есть в ней и недостатки, они в основном связаны с программной работой камер при съёмке сцен с близкого расстояния и при зуммировании видео.

Xiaomi Xiaomi 12S Ultra
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