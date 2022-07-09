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Разработан первый в истории российский чип для SSD-накопителей

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Разработкой контролёра памяти занималась тайваньская TSMC, но она сейчас прервала сотрудничество с российской Kraftway.
Российские контролеры памяти K1942VK018 для SSD-накопителей создала компания Kraftway. Они представили два накопителя ASIC v1 и ASIC v2 на собственных контролерах.

Их производство в следующем году наладят в Китае на заводе YMTC.

В России производить SSD накопители сейчас невозможно из-за полного отсутствия нужного оборудования.

ASIC v1 и ASIC v2 созданы в виде платы расширения PCI-E 4.0, а сам контролер поддерживает восемь каналов памяти и декодирование LDPC, RAID-массивы.

ASIC v1 может выпускаться объёмом до 2 ТБ, выдавать скорость записи 830 мегабайт и 680 мегабайт чтения.

ASIC v2 уже ведет запись на скорости 1500 мегабайт, и на такой же скорости чтение.

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