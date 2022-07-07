Главная » Новости

OnePlus представит самые доступные беспроводные наушники Nord Buds CE

На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

OnePlus выпустит очень дешевые беспроводные наушники, которые на рынке будут предлагаться под названием Nord Buds CE и ориентировочная их цена составит 1500 рублей.
Существование наушников уже подтвердило ведомство Bluetooth SIG, а инсайдер раскрыл их ориентировочную цену.

В Индии Nord Buds CE будут стоит от 1 500 до 2 000 рупий, что в пересчете на рубли 1100 до 1500 рублей.

Наушники предложат в белом и сером цветах, и в них установят Bluetooth версии 5.2.

Выход наушников на рынок запланирован на третий квартал, но когда именно пока неизвестно.

OnePlus OnePlus Nord Buds CE
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.