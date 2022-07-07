OnePlus представит самые доступные беспроводные наушники Nord Buds CE

OnePlus выпустит очень дешевые беспроводные наушники, которые на рынке будут предлагаться под названием Nord Buds CE и ориентировочная их цена составит 1500 рублей.

Существование наушников уже подтвердило ведомство Bluetooth SIG, а инсайдер раскрыл их ориентировочную цену.

В Индии Nord Buds CE будут стоит от 1 500 до 2 000 рупий, что в пересчете на рубли 1100 до 1500 рублей.

Наушники предложат в белом и сером цветах, и в них установят Bluetooth версии 5.2.

Выход наушников на рынок запланирован на третий квартал, но когда именно пока неизвестно.