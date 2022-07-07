Xiaomi представила большой холодильник Mijia Refrigerator 536L Side-by-Side за 330 долларов

Холодильник Side-by-Side получил инверторный компрессор и низкий уровень шума работы.

4 июля на презентации флагманского смартфона будут также представлены и другие товары, среди которых ноутбук Mi Notebook Pro 2022 с экраном OLED разрешением 4К, фитнес-браслет Mi Band 7 Pro и холодильник Mijia Refrigerator 536L.

Цифры в названии холодильника указывают на его объём в литрах. Морозильное отделение расположенной слева получило общий объём 189 литров, правая сторона для хранения продуктов при плюсовой температуре выделяется объемом 347 литров.

Такой объем китайская компания решила продемонстрировать в сравнении. Так, в тизере указали, что в холодильное отделение можно положить 487 яблок. В морозильное 309 коробок мороженого.

Компрессор Mijia Refrigerator 536L инверторный, а сам холодильник является очень тихим, его уровень шума составляет всего 36 дБ.

Mijia Refrigerator 536L в Китае будет предлагаться всего за 330 долларов.