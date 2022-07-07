VR-шлему для PlayStation достанется самая лучшая технология отслеживания взгляда

О том, что PlayStation VR2 получит лучшую технологию отслеживания взгляда, рассказали представители компания Tobii.

Было сказано, что гарнитура виртуальной реальности будет оснащена технологиями от Tobii.

Эта шведская компания поставляет свои технологии и другим производителям, ее систему отслеживания взгляда используют в HTC Vive Pro Eye, HP Reverb G2 Omnicept Edition и Pico Neo 3 Pro Eye.

В Tobii отметили, что сотрудничество с PlayStation позволит компании получить выручку более 10% от годовой. При этом в компании пока не пытаются прогнозировать выручку на 2022 год, так как индустрия виртуальной реальности сейчас активно растет и появляются новые клиенты.

Ожидается, что PlayStation VR2 появится в продаже только в следующем году.