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VR-шлему для PlayStation достанется самая лучшая технология отслеживания взгляда

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О том, что PlayStation VR2 получит лучшую технологию отслеживания взгляда, рассказали представители компания Tobii.
Было сказано, что гарнитура виртуальной реальности будет оснащена технологиями от Tobii.

Эта шведская компания поставляет свои технологии и другим производителям, ее систему отслеживания взгляда используют в HTC Vive Pro Eye, HP Reverb G2 Omnicept Edition и Pico Neo 3 Pro Eye.

В Tobii отметили, что сотрудничество с PlayStation позволит компании получить выручку более 10% от годовой. При этом в компании пока не пытаются прогнозировать выручку на 2022 год, так как индустрия виртуальной реальности сейчас активно растет и появляются новые клиенты.

Ожидается, что PlayStation VR2 появится в продаже только в следующем году.

PlayStation VR2
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