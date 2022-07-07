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Александр Дворянский призвал не хранить важные пароли на своем смартфоне

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Пользователи не особо заботятся о защите своих смартфонов, а это приводит к утечке данных и распространению вирусов.

По словам директора по специальным проектам Angara Security Александра Дворянского, владельцам смартфонов стоит придерживаться ряда простых правил, чтобы не стать жертвой мошенников или заразить смартфон опасным вирусом, который способен похищать деньги с мобильного или банковского счета.

Специалист советует регулярно чистить cookies и кэш на смартфоне, устанавливать приложения только с проверенных источников, а также регулярно обновлять антивирусную программу.

Если ее нет на смартфоне, то стоит ее установить.
Александр Дворянский также агентству «Прайм» рассказал, что на смартфоне не стоит хранить пароли и важные документы.

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