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Смартфон Xiaomi 12S Pro получит сразу три камеры по 50 Мп

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Xiaomi своих поклонников начала интриговать тизерными изображениями своего нового смартфона Xiaomi 12S Pro.
В этот раз китайский производитель продемонстрировал информацию про камеру и производительность.

В аппарате будет установлено три датчика по 50 Мп, один из них это Sony IMX707 оптического формата 1/1,28 дюйма, об остальных фотодатчиках пока ничего не сообщается.

Главный оптический модуль камеры получит объектив с фокусным расстоянием 24 мм, также известно, что в других фокусное расстояние составит 50 и 14 мм.

Смартфон Xiaomi 12S Pro получит сразу три камеры по 50 Мп
Ожидается, что камера Xiaomi 12S Pro будет немного лучше, чем в Xiaomi 12 Pro, но насколько неизвестно, ведь в новом смартфоне установят оптику от Leica.

В основе аппарата будет лежать процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, который в тесте AnTuTu на смартфоне Xiaomi 12S Pro набрал 1,1 миллиона баллов.

Смартфон Xiaomi 12S Pro получит сразу три камеры по 50 Мп

Xiaomi Xiaomi 12S Pro
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