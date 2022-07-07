Операционная система Windows 11 заняла 21% рынка в Steam по результатам опроса

В Steam уже более 20% пользователей зарегистрированы с операционной системой Windows 11, при этом пока самой популярной ОС среди игроков остается Windows 10.

Доля новейшей ОС от Microsoft постепенно растет, на это указывает статистика магазина игр Steam.

В прошлом месяце доля Windows 11 в Steam выросла на 1,6%, а вот Windows 10 упала на 2,6%, есть среди пользователей и те кто еще используют на своем ПК Windows 7, но их доля очень низкая – 3%.

Также компания Valve опубликовала рейтинг видеокарт, среди которых самой популярной остается GeForce GTX 1060, за которой следует GeForce GTX 1650. Замыкает «тройку» GeForce GTX 1050 Ti.