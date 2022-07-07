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Операционная система Windows 11 заняла 21% рынка в Steam по результатам опроса

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В Steam уже более 20% пользователей зарегистрированы с операционной системой Windows 11, при этом пока самой популярной ОС среди игроков остается Windows 10.
Доля новейшей ОС от Microsoft постепенно растет, на это указывает статистика магазина игр Steam.

В прошлом месяце доля Windows 11 в Steam выросла на 1,6%, а вот Windows 10 упала на 2,6%, есть среди пользователей и те кто еще используют на своем ПК Windows 7, но их доля очень низкая – 3%.

Также компания Valve опубликовала рейтинг видеокарт, среди которых самой популярной остается GeForce GTX 1060, за которой следует GeForce GTX 1650. Замыкает «тройку» GeForce GTX 1050 Ti.

Операционная система Windows 11 заняла 21% рынка в Steam по результатам опроса

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