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OnePlus скоро представит смартфон OnePlus 10RT с тройной камерой и 120-Гц экраном

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OnePlus в прошлом году не стал выпускать флагманский смартфон с приставкой в названии Т, но в 2022 году он должен появится.
Информацию о нем раскрыли сетевые информаторы, которые сообщают что OnePlus 10T 5G будет похож внешне на OnePlus 10 Pro, но в новом устройстве будут некоторые отличия.

Их источник продемонстрировал на рендерных изображений в сравнении с OnePlus 10 Pro.

OnePlus скоро представит смартфон OnePlus 10RT с тройной камерой и 120-Гц экраном
Новый флагман получит новейший процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, а также 8 или 12 ГБ памяти.

Смартфону также приписывают AMOLED экран диагональю 6,7-дюйма с разрешением Full HD и 120 Гц.

Под экраном будет расположен сканер отпечатка пальца, а в верхней части по центру фронтальная 16 Мп камера.

OnePlus скоро представит смартфон OnePlus 10RT с тройной камерой и 120-Гц экраном
На задней стороне в блоке будет три фотодатчика – 50 Мп 8 и 2 Мп. OnePlus 10T 5G будет питаться от аккумулятора емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 150 Вт. На рынке будет предлагаться две версии — 8/128 и 12/256 ГБ.

Дата презентации OnePlus 10T 5G пока не раскрывается, но ожидается что это произойдет в июле.

OnePlus OnePlus 10T 5G
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