AliExpress вернул высокий курс доллара и резко поднял цены

За счет низкого курса доллара на AliExpress стоимость товаров имела привлекательную цену.

На этой неделе курс доллара на онлайн-площадке составлял 55 рублей за 1 доллар.

Но такая стоимость доллара была не очень долго, теперь его цена составляет 62 рубля. Это стало известно после выбора товара стоимостью 1 доллар.

Новый курс начал действовать субботу, и стоит отметить, что он сильно отличается от официального курса ЦБ.

Не исключено, что в понедельник курс снова поменяется в большую или меньшую сторону.