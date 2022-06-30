Представлена портативная игровая приставка AyaNeo Next 2 с графикой Intel Arc или AMD Radeon

Процессоры Ryzen 6000U дали большой толчок в развитии портативных игровых консолей, скоро появится приставка Ayaneo Next II, в основе которой ляжет платформа от AMD и Intel.

Ayaneo Next II появится в конце 2022 года, и это будет первая консоль с дискретной видеокартой.

Производитель намерен предлагать устройство с процессором Ryzen 6000 и графическим ускорителем Radeon RX 6000, или ntel Alder Lake и «графикой» DG2.

Других технических характеристик приставки пока нет, их скорее всего раскроют осенью.