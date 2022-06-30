Главная » Новости

Представлена портативная игровая приставка AyaNeo Next 2 с графикой Intel Arc или AMD Radeon

На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Процессоры Ryzen 6000U дали большой толчок в развитии портативных игровых консолей, скоро появится приставка Ayaneo Next II, в основе которой ляжет платформа от AMD и Intel.

Ayaneo Next II появится в конце 2022 года, и это будет первая консоль с дискретной видеокартой.

Производитель намерен предлагать устройство с процессором Ryzen 6000 и графическим ускорителем Radeon RX 6000, или ntel Alder Lake и «графикой» DG2.

Других технических характеристик приставки пока нет, их скорее всего раскроют осенью.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.