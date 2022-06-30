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Tele2 предложил клиентам подключиться к облачному геймингу «Облачные игры GFN»

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Tele2 запускает новый сервис, который позволяет запускать игры в «облаке», а это значит, что для запуска «тяжелых» игр не нужен мощный компьютер.

Новый сервис получил название «Облачные игры GFN», он работает как на смартфонах, так и на компьютерах. Причем особо не важно какая производительность устройства, так как запуск игры происходит на сервере сервиса.

«Облачные игры GFN» для клиентов Tele2 доступны за 1499 рублей в месяц, при этом при активном тарифном плане «Игровой» абонентам доступна скидка.

Для активации сервиса нужно набрать USSD-команды *437*1#, или активировать услугу в личном кабинете.

GFN Tele2
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