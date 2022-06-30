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Компания Apple может оценить новый IPhone 14 Pro Max от 1199 долларов

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Еще в начале года инсайдеры сообщали, что новое поколение смартфонов от Apple станет дороже. Тогда приводились сумма в размере 100 долларов.
Если исходить из этого, то iPhone 14 Pro Max в самой младшей конфигурации будет предлагаться за 1200 долларов, а цена iPhone 14 Pro будет начинаться от 1100 долларов.

Сейчас сетевой информатор сообщает, что минимальный объём памяти в смартфонах будет 128 ГБ, но была ранее информация и про 256 ГБ памяти.

Напомним, iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro приписывают новую систему распознавания лиц, которая будет размещена не в «челке», а в овальном вырезе, рядом с ним будет еще один вырез для фронтальной камеры.

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