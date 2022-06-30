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«Сбербанк» первым в РФ перевел сеть банкоматов на собственное программное обеспечение

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СберБанк постепенно переходит на собственное программное обеспечение. Кредитное учреждение уже перевело 80% сетей самообслуживания на ПО, разработанное российскими специалистами.

Как написала пресс-служба Сбербанка в telegram:

«Пока все только говорят об импортозамещении, мы уже перевели банкоматы на собственное ПО. Первыми в России. Правда шли к этому ещё с 2018 года. Потребовалось кардинально перестроить систему решений и пересмотреть процессы внутри сети. Но это того стоило — собственная разработка позволяет полностью управлять созданием продуктов и достигнуть требуемого уровня надёжности и безопасности».

Банкоматы Сбербанка теперь работают на операционной системе на базе Linux, а на этой ОС уже работает 4 тыс. устройств.

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