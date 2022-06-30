Компания Samsung готовит к выходу новый защищенный смартфон Galaxy XCover6 Pro

Samsung анонсировала новый защищенный смартфон Galaxy XCover 6 Pro, который выпустят 13 июля, а сейчас аппарат можно посмотреть на рендерных изображениях и ознакомится с его основными техническими характеристиками.

Samsung Galaxy XCover 6 Pro получит съемный аккумулятор, в аппарате выполнили устаревшую конструкцию, (съёмная задняя панель, для доступа к аккумулятору).

В защищенном смартфоне производитель установит батарею на 4050 мАч и процессор Snapdragon 778G.

Памяти в смартфоне будет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной.

Заявлен 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с врезанной в верхней части камерой на 13 Мп.

На тыльной стороне размещена основная камера с датчиком на 50 Мп с автофокусом. В блоке основной камеры также находится 8 Мп «ширик».

Смартфон будет защищен по стандарту IP68 и поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 12.