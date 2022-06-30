Главная » Новости

Компания Samsung готовит к выходу новый защищенный смартфон Galaxy XCover6 Pro

На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Samsung анонсировала новый защищенный смартфон Galaxy XCover 6 Pro, который выпустят 13 июля, а сейчас аппарат можно посмотреть на рендерных изображениях и ознакомится с его основными техническими характеристиками.
Samsung Galaxy XCover 6 Pro получит съемный аккумулятор, в аппарате выполнили устаревшую конструкцию, (съёмная задняя панель, для доступа к аккумулятору).

В защищенном смартфоне производитель установит батарею на 4050 мАч и процессор Snapdragon 778G.

Памяти в смартфоне будет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной.

Заявлен 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с врезанной в верхней части камерой на 13 Мп.

На тыльной стороне размещена основная камера с датчиком на 50 Мп с автофокусом. В блоке основной камеры также находится 8 Мп «ширик».

Смартфон будет защищен по стандарту IP68 и поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 12.

Samsung Samsung Galaxy XCover 6 Pro
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.