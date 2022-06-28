Гарнитуру смешанной реальности от Apple оснастят процессором M2 и 16 ГБ ОЗУ

Каждый месяц появляется все больше информации про гарнитуру смешанной реальности от компании Apple.

Ранее сообщалось, что гарнитура не будет основным устройством, так как для ее работы все равно потребуется смартфон.

Теперь редактор Bloomberg Mark Gurman пишет, что гарнитура получит процессор Apple M2 и 16 ГБ оперативной памяти, и такое мощное «железо» гарнитуре нужно для обеспечения не только дополненной, но и виртуальной реальности.

Стоит отметить, что ранее известный авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо писал, что гарнитура Apple будет оснащена процессором M1 и еще одним чипом, который будет выполнять второстепенные задачи.