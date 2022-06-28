Главная » Новости

Гарнитуру смешанной реальности от Apple оснастят процессором M2 и 16 ГБ ОЗУ

На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Каждый месяц появляется все больше информации про гарнитуру смешанной реальности от компании Apple.
Ранее сообщалось, что гарнитура не будет основным устройством, так как для ее работы все равно потребуется смартфон.

Теперь редактор Bloomberg Mark Gurman пишет, что гарнитура получит процессор Apple M2 и 16 ГБ оперативной памяти, и такое мощное «железо» гарнитуре нужно для обеспечения не только дополненной, но и виртуальной реальности.

Стоит отметить, что ранее известный авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо писал, что гарнитура Apple будет оснащена процессором M1 и еще одним чипом, который будет выполнять второстепенные задачи.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.