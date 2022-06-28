Тайваньская GlobalWafers за $5 млрд построит в США завод для производства кремниевых пластин

США как и другие страны оказались зависимыми от полупроводниковой продукции выпускаемой в Тайвани.

Во время карантина многие промышленные предприятия вынуждены были простаивать, так как наблюдался дефицит процессоров.

Он начался с простоя заводов в Тайване, а потом из-за высокого спроса на полупроводниковую продукцию.

После этого в США решили развивать собственное производство полупроводников, и одним из таких шагов стало строительство завода в штате Техас.

В него Тайваньская GlobalWafers Co инвестирует 5 млрд долларов. На нем будут выпускать полупроводниковые пластины, которые являются ключевым компонентом в производстве микросхем.

С американского завода продукцию будут поставлять в Intel Corp и TSMС, которые в США начали строить заводы по производству микросхем.