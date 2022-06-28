Главная » Новости

Huawei представила 65-дюймовый планшет с 4К и предустановленными системами Windows и Android

На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Huawei выпустила очень большой планшет, диагональ его экрана составляет 65 дюймов и он может работать как под управлением Windows 10, так и Android 9.
В планшетном компьютере можно работать сразу в двух ОС, причем переключение между ними происходит нажатием одной кнопки.

Новинка называется IdeaHub Board 2, она в первую очередь рассчитана на работу в офисных помещениях. На планшете можно проводить презентации и семинары, а также выполнять основные бизнес-задачи.

Huawei представила 65-дюймовый планшет с 4К и предустановленными системами Windows и Android

IdeaHub Board 2 получил 4К экран, четырехядерный процессор и 4 ГБ оперативной памяти.

Постоянной памяти в планшете 32 ГБ.

Для офисного устройства также разработан магазин приложений IdeaHub, где находится около 100 программ, адаптированных для такого большого экрана.

Стоимость IdeaHub Board 2 в Китае составляет 1535 долларов.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.