Энтузиасты установили операционную систему Windows 11 без входа в учётную запись

Microsoft решила, что для установки Windows 11 обязательно нужно подключение к интернету и учетная запись пользователя.

Обойти эту функцию в сборке Windows 11 22H2 Insider было невозможно, но энтузиасты решили проблему.

Для этого используется бесплатное приложение Rufus, которое можно использовать для создания загрузочных USB-накопителей.

В Rufus 3.19 Beta добавили возможность при создании загрузочной флешки обойти требования учётной записи Microsoft в Windows 11 22H2.

Также были добавлены возможность обхода TPM и Secure Boot. Напомним, россиянам запретили скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft, но это можно сделать с помощью VPN.