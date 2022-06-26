Главная » Новости

Энтузиасты установили операционную систему Windows 11 без входа в учётную запись

На чтение 1 мин Просмотров 1.2к. Опубликовано

Microsoft решила, что для установки Windows 11 обязательно нужно подключение к интернету и учетная запись пользователя.

Обойти эту функцию в сборке Windows 11 22H2 Insider было невозможно, но энтузиасты решили проблему.

Для этого используется бесплатное приложение Rufus, которое можно использовать для создания загрузочных USB-накопителей.

В Rufus 3.19 Beta добавили возможность при создании загрузочной флешки обойти требования учётной записи Microsoft в Windows 11 22H2.

Также были добавлены возможность обхода TPM и Secure Boot. Напомним, россиянам запретили скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft, но это можно сделать с помощью VPN.

Windows 11
Оцените статью
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.