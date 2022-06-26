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Нейросеть от OpenAI научилась играть в Minecraft по видео

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OpenAI продемонстрирована нейросеть, которая умеет играть в Minecraft. Ранее разработчики этой компании показали искусственный интеллект, который может создавать изображения на основе текстового описания.
Новый проект от специалистов обучался на роликах, которые продемонстрировали нейросети без предварительной подготовки и маркировки.

В OpenAI отметили, что их детище уже умеет создавать алмазные инструменты. Обычно у игрока на это уходит около 20 минут,и это если игрок опытный.
OpenAI занимается только машинным обучением и в нее в свое время инвестировал Илон Маск.

OpenAI
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