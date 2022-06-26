Главная » Новости

Китайский четвероногий робот В1 научили передвигаться по воде

На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

Новые возможности продемонстрировали разработчики робота B1.
Компания Unitree Robotics показала, как ее четвероногий робот катает на себе человека весом 100 кг, а также заходит в воду.

B1 получил защиту от воды по стандарту IP68, а это позволяет ему передвигаться по воде. Это было продемонстрировано в ролике. Причем робот полностью уходит под воду, и над ней остается только антенна.

Было еще сказано, что робот может передвигаться со скоростью до 1,8 метра в секунду, а на одном заряде он может проработать от 2 до 4 часов.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.