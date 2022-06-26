Китайский четвероногий робот В1 научили передвигаться по воде

Новые возможности продемонстрировали разработчики робота B1.

Компания Unitree Robotics показала, как ее четвероногий робот катает на себе человека весом 100 кг, а также заходит в воду.

B1 получил защиту от воды по стандарту IP68, а это позволяет ему передвигаться по воде. Это было продемонстрировано в ролике. Причем робот полностью уходит под воду, и над ней остается только антенна.

Было еще сказано, что робот может передвигаться со скоростью до 1,8 метра в секунду, а на одном заряде он может проработать от 2 до 4 часов.