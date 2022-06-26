Опубликованы рендеры наушников AirPods Pro 2 с креплением под петельку

Apple AirPod Pro 2-го поколения показали на рендерных изображениях, причем это произошло задолго до официальной презентации наушников.

Рендерами поделился портал 52Audio, который ранее уже показывал достоверные изображения наушников Apple.

Внешне наушники практически не изменятся. Как они изменятся технически пока точно неизвестно, но по слухам в них будет чип H1, который способен отслеживать температуру тела и сокращение сердечной мышцы.

На рендерах можно заметить, что в зарядном кейсе Apple AirPod Pro 2 появится проушина для шнурка. Такие отверстия были очень популярны в кнопочных телефонах.

Также сообщается, что в кейсе появится небольшой динамик, чтобы через него можно было подать сигнал при поиске аксессуара с помощью функции «Локатор».

Презентация Apple AirPod Pro 2 должна состоятся в сентябре одновременно с анонсом iPhone 14.