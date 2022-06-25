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Новый неубиваемый смартфон Oukitel WP19 вышел на рынок

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Смартфон получил огромный аккумулятор, его емкость намного больше, чем у распространенных внешних батарей.
Oukitel WP19 станет доступен для заказа через площадку AliExpress. С 27 июня по 1 июля смартфон будет предлагаться со скидкой 50%.
Цены на устройство пока не раскрыли.

В смартфоне установлена батарея на 21 000 мАч, которая позволит проработать смартфону без подзарядки несколько дней при активном использовании.

Заряжать такой аккумулятор можно блоком питания на 33 Вт, он пополнит запас аккумулятора от 0 до 80% менее чем за три часа.

Новый неубиваемый смартфон Oukitel WP19 вышел на рынок
Экран в Oukitel WP19 6,67-дюймовый с разрешением 2460 х 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

В основе аппарата лежит MediaTek Helio G95 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти.

Защищенный смартфон сертифицирован по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, в нем также есть NFC, камера ночного видения и основной фотодатчик на 64 Мп.

Работает Oukitel WP19 под управлением операционной системы Android 12.

Новый неубиваемый смартфон Oukitel WP19 вышел на рынок

Oukitel Oukitel WP19
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