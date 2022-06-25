Компания Sony представила новейшие Mini LED-телевизоры Sony X95EK

Sony показала новую серию телевизоров с Mini LED панелью и разрешением 4К.

В Китае уже начали принимать заказы на представленную серию Sony X95EK.

Предлагаются диагонали 65, 75 и 85 дюймов. Младшая по предзаказу стоит 2540 долларов, 75-дюймовая версия оценивается в 3730 долларов, а самая большая версия телевизора стоит 4780 долларов.

Все телевизоры получили разрешение 4К с частотой обновления 120 Гц. Акустическая система в телевизорах состоит из динамиков и двух сабвуферов, суммарная мощность 48 Вт.



Sony X95EK получила ряд фирменных технологий обработки изображения, среди которых XR Dynamic Backlight System Master Edition и XR Terri MAX.

Также есть поддержка камеры Bravia, с помощью которой можно осуществлять видеозвонки.

В основе телевизоров лежит четырехядерный процессор Cortex-A73, который дополнили 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.