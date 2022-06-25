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Компания Huawei представила Freebuds Pro 2 с двумя излучателями и защитой IP54

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Huawei показала новые беспроводные наушники, которые были созданы при сотрудничестве с французской компанией Devialet.

Новинка Huawei FreeBuds Pro 2 была показана для глобального рынка. Эти наушники будут предлагаться в белом, серебристо-голубом и сером цветах по цене 199 евро. Старт продаж наушников запланирован на 11 июля.

В FreeBuds Pro 2 есть активная система шумоподавления до 47 дБ. На одном заряде наушники могут проработать до 4 часов с активной системой шумоподавления и до 6,5 часа без нее. Кейс еще обеспечит до 30 часов работы.

Компания Huawei представила Freebuds Pro 2 с двумя излучателями и защитой IP54
На презентации было сказано, что в наушниках есть три микрофона и два излучателя которые обеспечат диапазон 14 Гц – 48 кГц. Также новинка получила защиту от пыли и влаги по стандарту IP54.

Первые покупатели Huawei FreeBuds Pro 2 в подарок получат фитнес-браслет Huawei Band 7.

Компания Huawei представила Freebuds Pro 2 с двумя излучателями и защитой IP54

Huawei Huawei FreeBuds Pro 2
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