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Озвучены российские цены на новый среднебюджетный смартфон Xiaomi Poco F4

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Представительство Poco сообщило, когда Poco F4 появится на российском рынке.
Еще на вчерашней презентации было сказано, что Poco F4 доберется до РФ 27 июня, сперва модель появится в «Ситилинке», затем и в других розничных магазинах.

С понедельника смартфон станет доступен для заказа по цене 33 990 рублей за версию 6/128, модификация 8/256 ГБ на российском рынке будет стоить 37 990 рублей. По предварительному заказу смартфон можно будет купить со сидкой 30 990 и 34 990 рублей.

Poco F4 получил оптическую стабилизацию, AMOLED дисплей диагональю 6,67-дюйма и разрешением 2460х1080 пикселей. Частота обновления матрицы составляет 120 Гц.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 870, на задней панели находится основная камера на 64 Мп, а также фотодатчики на 8 и 2 Мп.

Питание Poco F4 обеспечивает аккумулятор на 4500 мАч с возможностью зарядки мощностью 67 Вт. Несмотря на AMOLED дисплей сканер отпечатка пальца в смартфоне находится на боковой грани, его встроили в кнопку питания.

Озвучены российские цены на новый среднебюджетный смартфон Xiaomi Poco F4

Poco Poco F4
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