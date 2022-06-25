Озвучены российские цены на новый среднебюджетный смартфон Xiaomi Poco F4

Представительство Poco сообщило, когда Poco F4 появится на российском рынке.

Еще на вчерашней презентации было сказано, что Poco F4 доберется до РФ 27 июня, сперва модель появится в «Ситилинке», затем и в других розничных магазинах.

С понедельника смартфон станет доступен для заказа по цене 33 990 рублей за версию 6/128, модификация 8/256 ГБ на российском рынке будет стоить 37 990 рублей. По предварительному заказу смартфон можно будет купить со сидкой 30 990 и 34 990 рублей.

Poco F4 получил оптическую стабилизацию, AMOLED дисплей диагональю 6,67-дюйма и разрешением 2460х1080 пикселей. Частота обновления матрицы составляет 120 Гц.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 870, на задней панели находится основная камера на 64 Мп, а также фотодатчики на 8 и 2 Мп.

Питание Poco F4 обеспечивает аккумулятор на 4500 мАч с возможностью зарядки мощностью 67 Вт. Несмотря на AMOLED дисплей сканер отпечатка пальца в смартфоне находится на боковой грани, его встроили в кнопку питания.