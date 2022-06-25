Компания Microsoft прекратит поддержку версии Windows 8.1 с 10 января 2023 года

Microsoft выпустила Windows 8.1 в 2013 году, а в 2018 году американская компания заявила, что больше не будет поддерживать ОС, при этом на нее иногда выходили патчи безопасности.

С 10 января следующего года Windows 8.1 полностью прекратит свое существование.

Со следующего месяца Microsoft начнет рассылку писем пользователям Windows 8.1.

В них будет предложение перейти на актуальные версии ОС — Windows 10 или 11. Также пользователи старой ОС будут получать уведомления в самой ОС.

После 10 января 2023 года Windows 8.1 не будет обновляться даже за определенную плату.