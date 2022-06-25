Главная » Новости

Компания Microsoft прекратит поддержку версии Windows 8.1 с 10 января 2023 года

На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Microsoft выпустила Windows 8.1 в 2013 году, а в 2018 году американская компания заявила, что больше не будет поддерживать ОС, при этом на нее иногда выходили патчи безопасности.
С 10 января следующего года Windows 8.1 полностью прекратит свое существование.

Со следующего месяца Microsoft начнет рассылку писем пользователям Windows 8.1.

В них будет предложение перейти на актуальные версии ОС — Windows 10 или 11. Также пользователи старой ОС будут получать уведомления в самой ОС.

После 10 января 2023 года Windows 8.1 не будет обновляться даже за определенную плату.

Windows 8.1
Оцените статью
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.