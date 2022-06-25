«Яндекс.Еда» разрешит пользователям полностью удалять данные о своих заказах

Раньше вся база сохранялась и ее невозможно было удалить.

Теперь пользователи сервиса «Яндекс Еда» смогут удалить безвозвратно все заказы, сделанные через сервис. На такой шаг разработчики пошли после масштабных утечек данных пользователей.

Причем разрешается стереть информацию о доставленных, завершенных и отмененных заказах.

Позже планируется добавить возможность удалить адреса доставки и другие пользовательские данные по заказам «Яндекс Лавка».

Все свои данные можно будет стереть через сервис «Яндекс ID» в разделе «Управление аккаунтом». На все удаления потребуется до трех дней.

После удаления пользователю не будут предоставляться рекомендации ресторанов и их меню.