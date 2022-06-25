Компания Samsung начала сокращать объёмы производства телевизоров

На глобальном рынке начал падать спрос на технику от компании Samsung Electronics, а недавно сообщалось, что корейский производитель на складах скопил огромное количество смартфонов.

По данным источника, на складах находится около 50 млн смартфонов Samsung, из-за этого производитель начал сокращать производство «умных» телефонов.

Также сегодня сообщили, что Samsung вынужден пересмотреть производственные планы на телевизоры, так как на них тоже наблюдается низкой спрос.

Связывают это с неопределённостью на глобальном рынке из-за российско-украинского конфликта.