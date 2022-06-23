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Глава Tesla Илон Маск надеется представить прототип человекоподобного робота Tesla до конца сентября

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Tesla мероприятие AI Day 2 планировала провести 12 августа, но после глава компании перенес мероприятие на 30 сентября.
Перенос мероприятия связан с решением руководства показать прототип человекоподобного робота Optimus.

Илон Маск на форуме в Катаре сказал, что подготовка прототипа Optimus идет согласно графику, и в конце сентября его продемонстрируют широкой публике.

Также Маск намекнул, что на AI Day 2 будет сделано несколько крупных анонсов, которые подчеркнут статус компании Tesla как инновационной, а не очередного автопроизводителя.

Optimus Tesla
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