Глава Tesla Илон Маск надеется представить прототип человекоподобного робота Tesla до конца сентября

Tesla мероприятие AI Day 2 планировала провести 12 августа, но после глава компании перенес мероприятие на 30 сентября.

Перенос мероприятия связан с решением руководства показать прототип человекоподобного робота Optimus.

Илон Маск на форуме в Катаре сказал, что подготовка прототипа Optimus идет согласно графику, и в конце сентября его продемонстрируют широкой публике.

Также Маск намекнул, что на AI Day 2 будет сделано несколько крупных анонсов, которые подчеркнут статус компании Tesla как инновационной, а не очередного автопроизводителя.