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Xiaomi представила планшет Book S с процессором Snapdragon 8cx Gen2 и ОС Windows 11

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Xiaomi представила новый планшет на базе процессора Snapdragon 8cx Gen 2 и под управлением Windows.
Новинка под названием Xiaomi Book S 12.4 является аналогом планшета Microsoft Surface, который способен заменить ноутбук.

Китайская новинка тоже позиционируется как замена ноутбуку, для нее разработана специальная клавиатура-чехол.

Xiaomi Book S 12.4 в Европе начнут продавать с 21 июня по цене 700 евро. С клавиатурой устройство будет предлагаться за 800 евро. Первые покупатели в подарок получат наушники Redmi Buds 3 Pro.

Xiaomi Book S 12.4 получил экран с диагональю 12,4 дюйма и разрешением 2560х1600 пикселей.

Дисплей планшета защищает стекло Gorilla Glass 5. Памяти в планшете установлен 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной, есть слот для карт памяти формата microSD объёмом до 512 ГБ.

Работает планшет под управлением Windows 11.

Xiaomi Xiaomi Book S 12.4
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