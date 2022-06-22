Xiaomi представила планшет Book S с процессором Snapdragon 8cx Gen2 и ОС Windows 11

Xiaomi представила новый планшет на базе процессора Snapdragon 8cx Gen 2 и под управлением Windows.

Новинка под названием Xiaomi Book S 12.4 является аналогом планшета Microsoft Surface, который способен заменить ноутбук.

Китайская новинка тоже позиционируется как замена ноутбуку, для нее разработана специальная клавиатура-чехол.

Xiaomi Book S 12.4 в Европе начнут продавать с 21 июня по цене 700 евро. С клавиатурой устройство будет предлагаться за 800 евро. Первые покупатели в подарок получат наушники Redmi Buds 3 Pro.

Xiaomi Book S 12.4 получил экран с диагональю 12,4 дюйма и разрешением 2560х1600 пикселей.

Дисплей планшета защищает стекло Gorilla Glass 5. Памяти в планшете установлен 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной, есть слот для карт памяти формата microSD объёмом до 512 ГБ.

Работает планшет под управлением Windows 11.