Компания Xiaomi представила смарт-часы Smart Band 7 на рынке Европы

Xiaomi представила европейскую версию Xiaomi Mi Band 7, но в ЕС новинка будет продаваться под названием Smart Band 7.

В Китае Mi Band 7 с 24 мая уже стал хитом продаж. С начала продаж устройство разошлось тиражом свыше 1 млн ед.

В Европе будет предлагаться версия без NFC, стоимость фитнес-браслета составит 50 евро.

Напомним, в седьмой версии Mi Band 7 установлен AMOLED экран с диагональю 1,62-дюйма и разрешением 192 на 490 пикселей, датчиком ЧСС и SpO2.

В браслете предусмотрено более 110 видов тренировок и свыше 100 циферблатов. Фитнес-трекер способен выдерживать погружение в воду и работать на одном заряде до 14 суток.