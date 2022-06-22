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Компания Xiaomi представила смарт-часы Smart Band 7 на рынке Европы

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Xiaomi представила европейскую версию Xiaomi Mi Band 7, но в ЕС новинка будет продаваться под названием Smart Band 7.
В Китае Mi Band 7 с 24 мая уже стал хитом продаж. С начала продаж устройство разошлось тиражом свыше 1 млн ед.

В Европе будет предлагаться версия без NFC, стоимость фитнес-браслета составит 50 евро.

Напомним, в седьмой версии Mi Band 7 установлен AMOLED экран с диагональю 1,62-дюйма и разрешением 192 на 490 пикселей, датчиком ЧСС и SpO2.

В браслете предусмотрено более 110 видов тренировок и свыше 100 циферблатов. Фитнес-трекер способен выдерживать погружение в воду и работать на одном заряде до 14 суток.

Xiaomi Xiaomi Smart Band 7
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