Главная » Новости

Студенты из России разработали устройство для автопередачи показателей водосчетчиков

На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

В Томском университете студенты разработали подключаемый модуль к бытовым водяным счетчикам.
Цифровое устройство рассчитано на передачу показаний управляющей компании.

По словам разработчиков, платформа состоит из подключаемого модуля, программного обеспечения для снятия показаний и отправку их на сервер УК, а также интерфейса для настройки.

Вся разработка полностью выполнена из отечественных компонентов.

Предложенная система относится к «умному дому» и по заявлению разработчиков, стоимость одного модуля будет около 1,8 тыс. рублей.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.