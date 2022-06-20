Студенты из России разработали устройство для автопередачи показателей водосчетчиков

В Томском университете студенты разработали подключаемый модуль к бытовым водяным счетчикам.

Цифровое устройство рассчитано на передачу показаний управляющей компании.

По словам разработчиков, платформа состоит из подключаемого модуля, программного обеспечения для снятия показаний и отправку их на сервер УК, а также интерфейса для настройки.

Вся разработка полностью выполнена из отечественных компонентов.

Предложенная система относится к «умному дому» и по заявлению разработчиков, стоимость одного модуля будет около 1,8 тыс. рублей.