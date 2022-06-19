Компания Apple наконец-то поведала, как пользоваться фирменной зарядкой с двумя портами USB-C

Apple на конференции разработчиков представила MacBook Air и MacBook Pro 13 и новую зарядку с двумя портами USB-C.

Сразу было ясно, что при использовании сразу двух портов максимальная мощность зарядки не будет поступать на каждый из них. На презентации подробности про зарядку компания раскрывать не стала, это произошло только сейчас.

Если сразу подключить к новому зарядному устройству Mac и iPhone, то на каждый гаджет поступит 17,5 Вт мощности.

Такое же распределение будет происходить, если сразу заряжать iPhone и iPad.

Только при зарядке одного устройства блок питания выдаст максимальные 35 Вт. Если начать заряжать Mac или iPhone через один разъём, а через второй AirPods или Apple Watch, то аксессуары получат 7,5 Вт, а основные устройства 27,5 Вт мощности.