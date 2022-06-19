Компания Lenovo представила концепт нового ноутбука MOZI со встроенным проектором

Lenovo показала концепт ноутбука, в котором вместо экрана используется проектор.

Концепт получил название MOZI и он уже получил первое место на Red Dot Design Award 2022.

Предполагается, что ноутбук постоянно будет использоваться перед белой стеной, на которую и будет проецироваться изображение.

Все подробности про концепт на презентации раскрывать не стали, даже неизвестно можно ли проектор отсоединить от корпуса или нет.

Было сказано, что в проекторе используются технологии, снижающие синий цвет, а сам ноутбук оснащен акустической системой с поддержкой Dolby Atmos. Для защиты предусмотрен сканер отпечатка пальца.

Пока неизвестно, будет ли MOZI серийной моделью или так и останется интересным концептом.