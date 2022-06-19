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Компания Lenovo представила концепт нового ноутбука MOZI со встроенным проектором

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Lenovo показала концепт ноутбука, в котором вместо экрана используется проектор.

Концепт получил название MOZI и он уже получил первое место на Red Dot Design Award 2022.

Предполагается, что ноутбук постоянно будет использоваться перед белой стеной, на которую и будет проецироваться изображение.

Все подробности про концепт на презентации раскрывать не стали, даже неизвестно можно ли проектор отсоединить от корпуса или нет.

Было сказано, что в проекторе используются технологии, снижающие синий цвет, а сам ноутбук оснащен акустической системой с поддержкой Dolby Atmos. Для защиты предусмотрен сканер отпечатка пальца.

Пока неизвестно, будет ли MOZI серийной моделью или так и останется интересным концептом.

Компания Lenovo представила концепт нового ноутбука MOZI со встроенным проектором Компания Lenovo представила концепт нового ноутбука MOZI со встроенным проектором Компания Lenovo представила концепт нового ноутбука MOZI со встроенным проектором

Lenovo Lenovo MOZI
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