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Первая видеокарта Intel на самом деле ощутимо медленнее, чем можно было предположить

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Intel решила снизить частоту памяти видеокарты Arc A380, но по какой причине это произошло неизвестно.
На презентации видеокарты были указаны одни спецификации Intel Arc A380, но по факту они оказались немного ниже заявленных.

Теперь компания заявляет, что память Arc A380 работает на частоте 15,5 ГГц, а не 16 ГГц.

Такое снижение частоты памяти нельзя назвать критичным, но это создает некоторую путаницу.

Стоит еще отметить, что Intel Arc A380 не соответствует производительности Radeon RX 6400, она уступает ей по производительности на 25%, что очень много для конкуренции с графическим адаптером от AMD.

Intel Intel Arc A380
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