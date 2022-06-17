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В мессенджере WhatsApp разрешат прятать информацию о себе от определённых людей

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WhatsApp можно назвать самыми популярным мессенджером в мире, но он сейчас очень сильно отстает от конкурентов, поэтому разработчики с последнее время стали активно внедрять новые функции.
В последнем обновлении WhatsApp появились функции, которые уже давно есть у конкурентов. Так, у пользователя появилась возможность скрывать свой статус для отдельных пользователей.

Ранее можно было это сделать для всех, или своих контактов, или скрыть статут полностью.

Теперь эта функция более гибкая. Помимо этого, появились новые возможности в групповых чатах, среди которых возможность отключения микрофона у другого участника группового звонка.

WhatsApp
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