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Смартфон-раскладушка Motorola Razr 3 может выйти в июле 2022 года по цене 1150 евро

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Motorola готовит к презентации второе поколение «ракладушки» Razr. По данным источника, аппарат будет дешевле предшественника.
Motorola Razr 3 на рынке будет стоит 1150 евро, при том что Razr 5G на старте продаж оценивался в 1400 долларов, затем цена начала падать, но она сильно не снизилась.

Стоит отметит, что Samsung Galaxy Z Flip3 все равно стоит дешевле, и этот смартфон среди «раскладушек» считается бестселлером.

По данным источника, Motorola Razr 3 будет предлагаться только в черном цвете с 6,7-дйюмовым экраном и внешним 3-дюймовым. В основе Razr 3 будет лежать Snapdragon 8 Plus Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти. Других данных про смартфон пока нет.

Motorola Motorola Razr 3
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